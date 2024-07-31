Bağcılar'da Motosiklet Kazası: 1 Yunus Polisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bağcılar'da Motosiklet Kazası: 1 Yunus Polisi Hayatını Kaybetti

Bağcılar'da meydana gelen motosiklet kazasında TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden polis memuru Harun Kaya'nın kullandığı motosiklet, Güneşli yol ayrımına dönmeye çalışan başka bir motosiklete çarptı. Kazada polis memuru Kaya hayatını kaybederken, diğer motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası bölgede oluşan trafik yoğunluğu, motosikletlerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

31.07.2024 12:17
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Bağcılar'da meydana gelen motosiklet kazasında 1 yunus polisi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden polis memuru Harun Kaya'nın kullandığı 34 KGD 282 plakalı motosiklet, Güneşli yol ayrımına dönmeye çalışan İbrahim Emre Bodur idaresindeki 01 ALG 360 plakalı motosiklete temas etti.

Polis memuru Kaya'nın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak bariyere çarparken, diğer motosikletin sürücüsü Bodur ise savrularak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 6 aylık yunus polisi olduğu öğrenilen Harun Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan diğer motosikletin sürücüsü Bodur ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru Kaya'nın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, motosikletlerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağcılar'da Motosiklet Kazası: 1 Yunus Polisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da Motosiklet Kazası: 1 Yunus Polisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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