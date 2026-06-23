Bağcılar'da Motosiklet Otomobille Çarpıştı

Bağcılar'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu İSTOÇ sapağında, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 NHF 986 plakalı motosiklet ile 31 N 6974 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet bariyere çarptı.
Kazada, savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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