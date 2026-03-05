Bağcılar'da Okulda Yangın

Bağcılar'da ilkokulun bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hürriyet Mahallesi 134. Sokak'taki Nevin-Mehmet Bilginer İlkokulu'nun bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, ilkokul ile bitişiğindeki ortaokulda bulunan bazı öğrenciler dışarı çıktı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
