Bağcılar\'da park halindeki otomobili kurşunlayan 14 yaşındaki şüpheli serbest bırakıldı

Bağcılar'da park halindeki otomobili kurşunladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldıztepe Mahallesinde park halindeki bir aracın kurşunlandığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, otomobili "uyuşturucu satma" ve "silahla yaralama" gibi suçlardan kaydı olan 14 yaşındaki A.A'nın kurşunladığını tespit etti.

Şüpheli A.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının cep telefonunda, otomobili kurşunladığı sırada çekilen görüntüleri bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.