Bağcılar'da Polislere Bıçaklı Saldırı!

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(İSTANBUL) Bağcılar'da bekleme noktasındaki polis aracının kapısını açıp iki polisi yaralayan saldırgan yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı öğle saatlerinde Bağcılar Caddesi meydan girişinde gerçekleşti. Bekleme noktasında aracın içindeki polislere, kapıyı aniden açan bir saldırgan tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. F.İ. ve M.E.K. isimli polisler vücutlarının bazı yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan biri kadın iki polisin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olay yerinden kaçan 26 yaşındaki saldırgan H.B. ise kısa süre sonra İnönü Mahallesi'nde, saldırıda kullandığı bıçakla yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, saldırının neden gerçekleştiği konusunda bir açıklama yapılmadı.