Bağcılar'da Polislere Bıçaklı Saldırı

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(İSTANBUL)- Bağcılar'da devriye aracı içerisindeki 2 polis memuruna bıçakla saldıran şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Bağcılar Caddesi meydan girişinde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, bekleme noktasında aracın içindeki polislere, kapıyı aniden açan bir saldırgan tarafından bıçaklı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda F.İ. ve M.E.K. isimli polisler vücutlarının bazı yerlerinden yaralanmıştı. Yaralı 2 polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, hayati tehlikelerinin olmadı öğrenilmişti. Polis ekipleri ise kaçan saldırganı yakalayarak gözaltına almıştı. Yakalanan şüpheli, bugün emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.