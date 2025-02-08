Bağcılar'da Polisleri Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

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Bağcılar'da, 2 polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Ekip otosundaki 2 polis memuruna saldırarak bıçakla yaralanmalarına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Hayrullah B'nin (26), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, daha sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

Ne olmuştu?

Bağcılar'da, şüpheli Hayrullah B, ekip otosunun kapısını açarak polis memurları M.E.K. ve F.İ'ye bıçakla saldırmış, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Yaralanan 2 polis, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, polis ekipleri, kaçan saldırganı İnönü Mahallesi'nde kullandığı bıçakla yakalamıştı.