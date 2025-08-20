Bağcılar'da Silah Operasyonu: 1 Tutuklu

Bağcılar'da bir iş yerinde büro olarak kullanılan alan ile kuş kümesinde yapılan aramalarda, el bombası, otomatik tabanca ve silah ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli şahısların yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Bağcılar'daki silah konularına karışan kişiler üzerine yapılan denetimler sırasında bir iş yeri ve çevresinde şüpheli kişiler olduğunu belirleyen ekipler, Sancaktepe Mahallesi'ndeki iş yerine 18 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonda B.T. (30) ve İ.T. (65) isimli şüphelileri yakalandı.

İş yerinde büro olarak kullanılan alanla kuş kümesinde yapılan aramalarda, el bombası, otomatik tabanca, ruhsatsız silah, 458 farklı ebatlarda fişek, 6 şarjör ve 1500 dolar ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak" suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen İ.T, tutuklanırken, B.T. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.