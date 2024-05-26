Bağcılar'da silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bağcılar'da silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Bağcılar\'da silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir binada silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda M.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

26.05.2024 12:29
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Bağcılar'da, silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir binada silah ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Binaya düzenlenen operasyonda M.T, gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 6 şarjör, uzatılmış şarjör, 38 fişek, 3 tabancaya ait seri atar mekanizması, tabanca namlusu açmada ve değiştirmesinde kullanıldığı değerlendirilen matkap, namlu törpülenmesinde kullanılan nesne ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Güvenlik, Adliye, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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