Bağcılar'da Silahlı Kavga: Bir Ölü

Bağcılar'da tartıştığı zanlı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Güneşli Mahallesi 1303. Sokak'ta Muharrem Y. ile kimliği belirsiz bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Muharrem Y.'ye silahla ateş eden şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Muharrem Y. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.