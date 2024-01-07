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BAĞCILAR'da tekstil atölyesine minibüsle gelen 5 şüpheli demir kesme makasıyla kapının kilidini kesmeye çalıştı - Son Dakika
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BAĞCILAR'da tekstil atölyesine minibüsle gelen 5 şüpheli demir kesme makasıyla kapının kilidini kesmeye çalıştı

BAĞCILAR'da tekstil atölyesine minibüsle gelen 5 şüpheli, demir kesme makası kullanarak kapının kilidini kesmeye çalıştı. Şüphelilerin olay yerinden kaçmasıyla güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıyan anlar kaydedildi. Şikayet üzerine polis merkezine başvuran iş yeri sahibi, şüphelilerin kullandığı minibüsün plakasının başka bir araca ait olduğunu belirtti.

07.01.2024 - 15:12,
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BAĞCILAR'da tekstil atölyesine minibüsle gelen 5 şüpheli, demir kesme makası kullanarak kapının kilidini kesmeye çalıştı. Bu sırada sesleri duyan üst katta oturan daire sakininin müdahalesiyle şüpheliler olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Turgut Reis Mahallesi 425. sokakta meydana geldi. Siyah minibüsle sokağa gelen maskeli 5 şüpheli tekstil atölyesinin önünde durdu. Minibüs içerisinden inen şüpheliler, demir kesme makasıyla kapının kilidini kesmeye başladı. 5 kişi şüphe çekmemek için, zaman zaman minibüsün içerisinde bekledi. Kısa bir süre sonra bir kez daha kilidi kesmeye çalışan şüphelileri, atölyenin üst katında oturan daire sakini fark etti. Daire sakininin cama çıkarak bağırdığı şüpheliler, minibüse binerek hızla olay yerinden kaçtı. Hırsızlık girişimini haber alan iş yeri sahibi polis merkezine giderek şikayette bulunurken, şüphelilerin kullandığı minibüsün plakasının başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı.

Tekstil atölyesinin sahibi Abdullah Mamal, "Sabah saat 08.30 gibi geliyorlar. Dükkanın önüne gelip güpegündüz kimse yokmuş gibi, demir kesme makasını alıyor, kapı demirini kesiyor. Demiri kestikten sonra ses oluyor. Camdaki komşu fark ediyor, bağırıyor. Onlar da sonra korkup kaçıyor. Araca baktırdık. Plakası beyaz bir araca ait ama gelen araba siyah, başka bir marka araç. Plaka ise Bursa'da görünüyor." dedi.

BAĞCILAR\'da tekstil atölyesine minibüsle gelen 5 şüpheli demir kesme makasıyla kapının kilidini kesmeye çalıştı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: BAĞCILAR'da tekstil atölyesine minibüsle gelen 5 şüpheli demir kesme makasıyla kapının kilidini kesmeye çalıştı - Son Dakika
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