Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Bağcılar\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda narkotik maddelerin saklandığı 3 adresi tespit etti. Operasyonlar sonucunda R.A, H.K. ve B.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra çeşitli suç unsurları ele geçirildi. R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

30.04.2024 10:59
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Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların önlenmesi ve suç organizasyonlarının deşifre edilip yok edilmesine yönelik Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir ve Yıldıztepe mahallelerinde sokakta satışı yapılmaya çalışılan narkotik maddelerin saklandığı 3 adres tespit etti.

Ekiplerce 27-29 Nisan tarihleri arasında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, şüpheliler R.A, H.K. ve B.Y. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, uyuşturucu maddelerle birlikte 2 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 110 lira,100 dolar, 3 cep telefonu, çok sayıda vakumlu ve klipsli poşet ile paketlemede kullanılan saç maşası ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.A. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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