Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Bağcılar\'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Yapılan operasyonda şüpheli yakalandı ve adreste yapılan aramalarda uyuşturucu madde, hassas terazi, cep telefonu ve para ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

10.05.2024 10:37
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Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde ve bir miktar parayla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığının tespit edilmesi üzerine, 7 Mayıs'ta operasyon düzenledi.

Şüpheli Y.Y (24) yakalandı, adresteki aramalarda 93 gram marihuana, 1 hassas terazi, 1 cep telefonu ve 15 bin 210 lira ele geçirildi.

Şüpheli Y.Y, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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