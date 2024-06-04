Bağcılar'da yasa dışı sanal bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Bağcılar'da yasa dışı sanal bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bağcılar\'da yasa dışı sanal bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmutbey'de bir adreste yasa dışı sanal bahis oynatıldığını tespit etti. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

04.06.2024 10:37
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Bağcılar'da yasa dışı sanal bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mahmutbey'de bir adreste yasa dışı sanal bahis oynatıldığını belirledi.

Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikametin balkonundan dışarıya atıldığı belirlenen 13 cep telefonu, 7 dizüstü bilgisayar ele geçirdi.

Operasyonda A.K. (38), H.İ.Ö. (20), C.S.T. (20), A.Ç. (33) ve Ö.E.Y. (20) yakalanarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Operasyon, Mahmutbey, Bağcılar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da yasa dışı sanal bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da yasa dışı sanal bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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