Bağcılar'da Yol Verme Tartışması Sonucu Şüpheli Gözaltına Alındı

Bağcılar'da yol verme nedeniyle trafikte tartıştığı sürücüyü darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Dün, Demirkapı Mahallesi'nde aracıyla seyreden O.K. (35), trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı başka bir sürücü tarafından darbedildi.
Kafasına aldığı darbeyle baygınlık geçiren sürücüye çevredekiler müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kullandığı aracın plaka bilgilerinden kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli E.C'yi (29) Beylikdüzü'ndeki iş yerinde gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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