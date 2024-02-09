Bağcılar\'da zabıtaya saldıran seyyar satıcı tutuklandı

Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, BAĞCILAR'da zabıtaya döner bıçağıyla saldıran ve yaralanmasına nedne olan seyyar satıcı S.E. 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Bağlar Mahallesindeki bir caddede 6 Şubat Salı günü öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre caddede aracında seyyar satıcılık yapan 3 kişiye Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan seyyar satıcılar zabıta ekipleriyle tartışmaya başladı.Tartışma giderek büyüdü ve satıcılardan biri kamyonetini olay yerinden kaçırmak istedi. Zabıta ekipleri duruma müdahale ederek sürücüyü engellemeye çalıştı. Seyyar satıcılardan biri araçtan aldığı döner bıçağıyla zabıta memuru Yasin Çırak'a saldırmaya başladı. Çırak, kendisini bıçak darbelerinden korumak için elindeki sopayla saldırgana karşı koymaya çalıştı ancak kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan zabıta memurunu hastaneye kaldırırken polis ekipleri, döner bıçaklı saldırgan ve 2 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Seyyar satıcıların aracı olay yerinden kaçırmaya çalıştığı ve satıcılardan birinin döner bıçağıyla zabıta memuruna saldırdığı anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
TUTUKLANDI
Zabıtaya döner bıçağıyla saldıran şüpheli S.E. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine getirildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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