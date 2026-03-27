Bağcılar'da Zehirlenme Olayında 1 Kişi Daha Taburcu

Bağcılar'da yangın söndürme tüpü dolum tesisinde gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 1 kişi daha taburcu edildi.
Yenigün Mahallesi'ndeki tesiste zehirlenmelerinin ardından hastaneye kaldırılan 8 kişiden 1'inin daha tedavisi tamamlandı.
Taburcu edilen kişi sayısı 7 olurken, 1 hastanın ikinci basamak yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.
Olay
Bağcılar'ın Yenigün Mahallesi'nde 24 Mart'ta bir yangın söndürme tüpü dolum tesisinde gazdan zehirlenme olayı meydana gelmiş, olay yerine sevk edilen 6 sağlık personeli iş yerinde bilinci kapalı 2 kişiye müdahale hazırlığı yaparken gazdan etkilenmişti.
Zehirlenen 6 sağlık personeli ve 2 iş yeri çalışanı, olay yerine sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Olay sonrasında iş yeri de mühürlenmişti.
