Bağcıoğlu'ndan Mekke Anlaşması Uyarısı - Son Dakika
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Bağcıoğlu'ndan Mekke Anlaşması Uyarısı

Bağcıoğlu\'ndan Mekke Anlaşması Uyarısı
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Emekli Tümamiral Bağcıoğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Türkiye'ye yükümlülüklerini değerlendirdi.

(ANKARA) - Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşmasına ilişkin, "Türkiye açısından temel soru şudur: Suudi Arabistan'ın savunulmasına destek faaliyetlerinde sınır nerede çizilecektir? Anlaşmanın hangi durumda, hangi coğrafyada ve ne ölçüde askeri yükümlülük doğurduğu açık olmalıdır. Bu nedenle Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Türkiye'ye getirdiği yükümlülükler öncelikle TBMM'de değerlendirilmelidir" dedi.

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mekke Anlaşması. Husilerin Yemen hükümeti yanlısı güçlere, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine ve Suudi bağlantılı gemilere yönelik saldırıları, Yemen'de yeni bir tırmanmayı tetikleyebilir. Saldırıların sürmesi veya artması, Suudi Arabistan'ın hava harekatlarını genişletmesine ve Yemen hükümeti yanlısı güçlerin kara harekatına daha doğrudan destek vermesine yol açabilir. Husilerin Suudi Arabistan'a füze ve İHA saldırılarıyla karşılık vermesi halinde, anlaşma kapsamında Türkiye ve Pakistan'ın yükümlülükleri gündeme gelebilir.

Türkiye açısından temel soru şudur: Suudi Arabistan'ın savunulmasına destek faaliyetlerinde sınır nerede çizilecektir? Anlaşmanın hangi durumda, hangi coğrafyada ve ne ölçüde askeri yükümlülük doğurduğu açık olmalıdır. Bu nedenle Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Türkiye'ye getirdiği yükümlülükler öncelikle TBMM'de değerlendirilmelidir."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Türkiye, Güncel, Mekke, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcıoğlu'ndan Mekke Anlaşması Uyarısı - Son Dakika

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