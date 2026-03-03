Bağdat Havalimanı'na İHA Saldırısı

Irak'taki İslami Direniş Örgütü, başkent Bağdat'taki havalimanında bulunan Victoria askeri üssüne saldırı düzenlediğini duyurdu.

Örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı'nda ABD güçlerine ait Victoria askeri üssüne İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, ABD askerlerinin bulunduğu Victoria askeri üssüne yönelik saldırıda bir filo İHA'nın kullanıldığı aktarıldı.

?ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.