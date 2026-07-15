Bağdat\'ta 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından Bağdat'taki Türk Şehitliği'nde düzenlenen programa, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ın yanı sıra Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, Bağdat'ta faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, ITC milletvekilleri ve çok sayıda yetkili katıldı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Büyükelçi İnan, "15 Temmuz gecesi 'irade bizim, zafer bizim' diyen yüce Türk milletinin tarihe geçen en büyük eserlerinden birisidir." dedi.

Büyükelçi İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'bağımsızlık benim karakterimdir' şiarını benimseyen yüce Türk Milleti bağımsızlığını ve egemenliğini korumak için canını ortaya koymaktan çekinmeyeceğini tüm dünyaya o gece bir kez daha göstermiştir."

FETÖ'nün kendisini bazen sivil toplum kuruluşu, bazen eğitim kurumu olarak tanıttığını, dini vasfı olan bir topluluk kisvesi altında gizli gündemini ilerletmeye çalıştığını belirten Büyükelçi İnan, bu yapının çok katmanlı uluslararası ve gizli hücrelerden oluşan bir terör ve organize suç örgütü olduğunu söyledi.

FETÖ'nün yegane hedefinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu varsaymanın büyük bir yanılgı olduğunu vurgulayan İnan, örgütün sinsi ajandasıyla, bulunduğu her ülkenin kurumlarına sızmaya çalışırken vergi kaçakçılığına, kara para aklamaya, vize ve iltica başvurularında sahtekarlıklara, göçmen kaçakçılığına, şantaj ve cinayete kadar ülkelerin kamu düzenini tehdit eden yasa dışı faaliyetlere de bulaştığını anlattı.

Büyükelçi İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örgütün organize suçla olan bağlantısı, gizli ajandaya sahip olması ve istihbarat servisleriyle olan ilişkileri; FETÖ'ye kucak açan ülkeler açısından da büyük risk barındırmaktadır. Örgüt, insani yardım, eğitim, ticaret gibi kavramların arkasına sığınarak ve dini değerleri istismar ederek dünyanın farklı bölgelerinde etkinlik kazanmaya gayret etmektedir. Bulundukları ülke makamlarınca örgütün faaliyetleri araştırıldığı takdirde, bu yasa dışı faaliyetler açığa çıkarılabilecektir. 15 Temmuz gecesi yaşananlar, hain bir darbe teşebbüsünün ötesinde, demokratik yollarla seçilmiş hükümeti, Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'deki anayasal düzeni devirmeyi hedefleyen kanlı bir terör eylemi olarak tarihe geçmiştir.

15 Temmuz, FETÖ'nün devletimize yönelik yarattığı büyük tehdidi ortaya çıkarmıştır. Bu tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay, kendi iradesi üzerine bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan Türk milletine aittir. 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ tarafından organize edildiği, örgüt içerisinden gelen itiraf ve ifşaatlarla ortaya konulmaktadır. 253 vatandaşımızın katlinin failleri er ya da geç Türk adaletine ve Türk milletine hesap verecektir. FETÖ ve diğer ulusal ve uluslararası tehditlere karşı yılmadan ve kararlılıkla mücadele etmekteyiz. Dost ve müttefik ülkelerdeki FETÖ iltisaklı yapıların faaliyetleri devletimizin yürüttüğü uluslararası işbirliği sayesinde akamete uğratılmış ve uğratılmaktadır."

"Irak makamlarını ve halkını müteyakkız olmaya bir kez daha davet ediyorum"

Terör örgütünün küresel ağında ciddi bir bozulma yaşandığını dile getiren İnan, örgütün, propaganda ve lobi imkanlarını kullanarak asılsız haberler üzerinden mağduriyet hikayesi yaratmaya, medyada tekrar görünür olmaya ve Türkiye'ye düşman çevrelerle işbirliğini güçlendirmeye gayret ettiğini ifade etti.

"FETÖ ile mücadele, ulusal güvenliğimizin en önemli bileşenlerindedir." ifadesini kullanan İnan, şunları kaydetti:

"Örgüt elebaşının 2024 yılında ABD'de ölümü, bizi rehavete sokmamıştır. Devlet olarak bu karanlık örgüt tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Bu çerçevede, FETÖ'ye finansman sağlayan sözde eğitim kurumlarına karşı Irak makamlarını ve halkını müteyakkız olmaya bir kez daha davet ediyorum. Irak'ta bulunan 50'nin üzerinde sözde FETÖ eğitim kurumunun kapatılması ve devri için ilgili Irak makamlarından gerekli adımları atmasını beklediğimizi bu vesileyle yineliyorum. Irak'taki yegane Türk okullarının Türkiye Maarif Vakfı çatısı altında başarılı şekilde faaliyetlerini Bağdat, Kerkük ve Erbil'de sürdürdüğünü, Basra ve Musul'da da en kısa sürede faaliyete geçeceğini vurgulamak isterim.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, vatanımıza kasteden hain girişimlere karşı toplumsal hafızamızın diri tutulması, şehitlerimizin ve gazilerimizin anılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin bağımsızlığı ve hür istikbali uğruna şehadete eren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyor; Gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum."

Programın sonunda Büyükelçi İnan, Türk Şehitleri Anıtı'na çelenk bıraktı ve katılımcılarla birlikte 15 Temmuz'a ilişkin fotoğraf sergisini gezdi.