Bağdat'ta ABD Diplomat Tesisine İHA Saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'ye ait bir diplomatik tesise insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği iddia edildi.

The Washington Post (WP) gazetesinin ABD Dışişleri Bakanlığına ait iç uyarıya ve bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Bağdat Diplomatik Destek Merkezi İHA'larla hedef alındı.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan güvenlik yetkilisi, ABD'li diplomatlara lojistik destek sağlayan ve Bağdat Havalimanı ile Irak askeri üsleri yakınında bulunan tesise doğru 6 İHA fırlatıldığını, bunlardan 5'inin düşürüldüğünü, 1'inin ise tesise isabet ettiğini öne sürdü.

Yetkili, saldırıda can kaybı olup olmadığına dair bilgisi olmadığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığının tesis personeline gönderdiği iç uyarıda ise İHA'nın bir gözetleme kulesinin yakınını vurduğu ve personelin "siper alma" talimatı aldığı aktarılırken, tesisteki personelin durumunun tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Haberde, söz konusu saldırının Irak'ta İslami Direniş isimli Şii milis grup tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Irak Savunma Bakanlığı, ülkedeki askeri üslerin yakınındaki saldırılara tepki gösterirken, zarar gören ABD tesisine ilişkin doğrudan bir açıklama yapmamıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Irak'ta da zaman zaman ABD askeri üslerini hedef alan İHA saldırıları yaşanıyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.