Bağdat'ta Hava Saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'a yakın milislerin bulunduğu Cadiriye bölgesindeki bir eve hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıya uğrayan evin çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, bölgeye girişler kapatıldı.

Saldırıya uğrayan evin bulunduğu bölgeye ambulansların geldiği görüldü.

Söz konusu evden yükselen dumanların görüntüsü, sosyal medyadan paylaşıldı.

Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Irak makamlarından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.