Irak'ın başkenti Bağdat'ın Nebbai bölgesine düzenlenen hava saldırısında 3 güvenlik mensubunun yaralandığı bildirildi.
Bağdat Kemeri Operasyonlar Komutanlığının basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 12. Alay komutanlığı karargahına yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Komutanlığın Nebbai karargahına düzenlenen saldırıda 3 güvenlik mensubunun yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, olaydan hemen sonra bölgede güvenlik tedbirlerinin artırıldığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Bağdat'ta Hava Saldırısı: 3 Güvenlik Mensubu Yaralandı - Son Dakika
