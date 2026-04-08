Bağdat'ta İHA Düşmesi: 2 Ölü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 01:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ta Bağdat'ta bir insansız hava aracı evin üzerine düştü, 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ta bir insansız hava aracının (İHA) eve düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın farklı bölgelerindeki bazı evlere İHA'ların düştüğü belirtilerek, bir İHA'nın Amiriya bölgesindeki bir eve düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, Bağdat'ın Taci, Seba el-Bur bölgesinde de bir güvenlik noktasının yakınında, Haşdi Şabi'ye ait bir kampa yönelik hava saldırısı sırasında 1 yüzbaşı rütbesindeki subay ile 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

İmam el-Muntazar Hüseyniyesi yakınlarına düşen patlamamış bir mühimmatın imhası için ekiplerin bölgeye sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Bağdat'ın Rusafa yakasındaki Filistin Caddesi'nde bir konuta yönelik hava saldırısında evin çatısında hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı. Aynı cadde yakınlarında bir öğrenci yurdunun civarına düşen patlamamış mühimmatın etkisiz hale getirilmesi için ekipler müdahalede bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Sivil savunma ve güvenlik güçlerinin olaylara derhal müdahale ettiği bildirilen açıklamada, yangınların söndürüldüğünü ve patlamamış mühimmatların kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca olayların tüm yönleriyle araştırılması için acil soruşturma başlatıldığı vurgulanarak, vatandaşlara dikkatli olmaları, olay yerlerinden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Bakanlık, güvenlik güçlerinin tam teyakkuz halinde olduğunu, ülkenin güvenlik ve istikrarını bozacak hiçbir girişime izin verilmeyeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, İçişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Bağdat, Irak, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 02:34:33. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.