Bağdat'ta İHA Düştü
Bağdat'ta İHA Düştü

29.03.2026 03:20
Irak'ın Bağdat Karrada bölgesinde bir İHA düştü, can kaybı yok, olayla ilgili açıklama bekleniyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesine bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karrada bölgesindeki 42. Cadde yakınlarında bir İHA düştü.

Olayda herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi.

İHA'nın düştüğü bölgede yerleşim yerlerinin yanı sıra iş yerleri ve restoranlar bulunuyor.

Olay anına ilişkin olduğu iddia edilen ve dumanların yükseldiği görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Irak makamlarından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Antalya’da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı Antalya'da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
Ukrayna’da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı Ukrayna'da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı

01:22
Kıyamet alameti gibi, Avustralya’da gökyüzü kan kırmızıya boyandı
Kıyamet alameti gibi, Avustralya'da gökyüzü kan kırmızıya boyandı
00:29
Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi
Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi
22:59
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdi
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi
22:24
Tel Aviv’de savaş karşıtı protestoya polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
22:02
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı İran’ın birçok kentinde patlama
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! İran'ın birçok kentinde patlama
21:15
Kerkük Havalimanı’na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Kerkük Havalimanı'na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
