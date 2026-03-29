Bağdat'ta İHA Düştü

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesine bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karrada bölgesindeki 42. Cadde yakınlarında bir İHA düştü.

Olayda herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi.

İHA'nın düştüğü bölgede yerleşim yerlerinin yanı sıra iş yerleri ve restoranlar bulunuyor.

Olay anına ilişkin olduğu iddia edilen ve dumanların yükseldiği görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Irak makamlarından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.