Irak\'ta Suudi televizyon kanalına baskın

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis güçlerini destekleyen bir grup, Suudi Arabistan'ın MBC televizyon kanalının binasına baskın gerçekleştirdi, dış kapıyı ateşe verdi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran yanlısı Şii silahlı grupların destekçileri, yayınladığı bir habere tepki göstermek amacıyla Suudi Arabistan merkezli MBC televizyon kanalının binasını bastı. Kanalda yayınlanan haberde Filistin, İran, Lübnan, Irak ve Yemen direniş liderlerini "terörist" olarak tanımladığı belirtildi.

"IRAK'TA YERİNİZ YOK"

Kanalın silahlı grupların liderlerine hakaret ettiğini belirten grup, kanaldaki bazı eşyalara zarar verdi ve binanın dış kapısı yaktı. Şii gruplara yakınlığıyla bilinen milletvekili Mustafa Send sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Devlet destekli MBC IRAQ kanalı, bu konu kırmak veya yakmakla bitmez. Irak'ta yeriniz yok, lisansınızı iptal etmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.