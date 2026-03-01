Bağdat'ta Protestolar Sürüyor - Son Dakika
Bağdat'ta Protestolar Sürüyor

01.03.2026 21:15
Bağdat'ta, Hameney'in öldürülmesi sonrası ABD ve İsrail'e karşı protestolar devam ediyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran lideri Ali Hameney'in öldürülmesinin ardından ABD ve İsrail'e karşı düzenlenen protestolar sürüyor.

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğinin de bulunduğu Yeşil Bölge yakınlarında toplanan kalabalık, ABD ve İsrail'i protesto edip, İran'a destek sloganları attı.

Göstericiler, Yeşil Bölge'nin giriş kapısına yaklaşmaya çalışırken güvenlik güçlerinin ses bombası ve göz yaşartıcı gaz müdahalesiyle karşılaştı.

Başkent Bağdat ve güneydeki kentlerde sabah saatlerinde de benzer protesto gösterileri yapılmıştı.

Eylemler nedeniyle Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği, diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge trafiğe kapatılmış ve Irak güçleri "alarm durumuna" geçirilmişti.

Bağdat'ta gündelik hayat normal akışında seyretse de temkinli bir bekleyişin hakim olduğu dikkati çekiyor.

Başkent Bağdat'taki ABD üslerine saldırı ihtimaline karşı tedbirler alınırken, Erbil'deki ABD temsilciliği defalarca saldırılara maruz kaldı.

Irak hava sahası, ileri bir duyuruya kadar tüm uçuşlara kapatılmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Bağdat, Güncel, Son Dakika

22:00
