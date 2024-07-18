Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait silah deposunda nedeni henüz bilinmeyen patlama meydana geldiği iddia edildi.
Irak medyasında yayımlanan haberlere göre, patlamanın ardından depoda yangın çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de patlamanın yaşandığı bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.
Irak makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Güncel › Bağdat'ta Şii milis gücüne ait silah deposunda patlama - Son Dakika
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