Bağdat'ta Türkçe Kursu Sertifika Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bağdat'ta Türkçe Kursu Sertifika Töreni

Bağdat\'ta Türkçe Kursu Sertifika Töreni

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Türkçe kursunu tamamlayanlara sertifika verildi.

14.01.2025 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen Türkçe dil kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni yapıldı.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin ev sahipliğindeki törene, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile kursiyerler ve kursiyerlerin aileleri katıldı.

Büyükelçi İnan, törende yaptığı konuşmada, "Dünyanın her yerinde Türkçemizin öğretilmesine öncülük ederek, ülkemize dostluk bağıyla bağlı insanlar kazanmamızı sağlayan Yunus Emre Enstitüsü, bir dil eğitimi kurumunun çok ötesinde, kültürümüzü ve değerlerimizi dünyaya tanıtmada büyük rol oynuyor." dedi.

Türkçe öğrenen kursiyerlerin iki ülke arasındaki dostluk ve kültürel bağları güçlendirdiğini ifade eden İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler (kursiyerler) Türkçe öğrenerek, yalnızca bir yabancı dil kazanmış olmuyorsunuz; yüzyıllara dayanan tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğunuz bir ülke olan Türkiye'nin sınır aşırı dostları oluyor, bizlerin fahri elçileri konumuna yükseliyorsunuz."

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Bağdat Koordinatörü İbrahim Özbilgin de merkezin dil eğitimi ve kültürel etkinliklerle iki ülke halkları arasındaki iletişimi güçlendirmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Türkçe öğrenen kursiyerlerimiz sadece bir dil değil, aynı zamanda bir kültürü de öğreniyorlar. Bu başarılarıyla bizleri gururlandırıyorlar." dedi.

Törende, başarılı kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yunus Emre Türk, Kültür Sanat, Diplomasi, Türkiye, Kültür, Bağdat, Eğitim, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağdat'ta Türkçe Kursu Sertifika Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:23:26. #1.13#
SON DAKİKA: Bağdat'ta Türkçe Kursu Sertifika Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.