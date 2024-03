Bağımlılık ve İyileşme Konulu Kadın Forumunda Konuşan Bakan Yardımcısı: Bağımlılık, Kadınlar İçin Bir Damgalama Yüküdür

Güncel

NEW Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, New York'ta, "bağımlılık ve iyileşme" bağlamında düzenlenen kadın forumunda, "Bağımlılık, kadınlar için her zaman bir damgalama yükü taşımış, onları yargılamaya ve dışlanmaya maruz bırakmıştır." dedi.

Yeşilay tarafından, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu'nun 68'inci oturumu kapsamında New York Türkevi'nde düzenlenen "Bağımlılık ve İyileşme 2. Kadın Forumu"nda madde ve alkol kullanımı bozukluklarıyla uğraşan kadınların karşılaştığı çifte damgalama ve ayrımcılıkla mücadele konuları ele alındı.

Aynı zamanda Yeşilay Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, burada yaptığı konuşmada, madde bağımlılığının özellikle kadınlar üzerindeki orantısız etkisini anlamanın çok önemli olduğunu söyledi.

Koçoğlu, "Bağımlılık, kadınlar için her zaman bir damgalama yükü taşımış, onları yargılamaya ve dışlanmaya maruz bırakmıştır. Bu damgalanma, kadınların iyileşmeleri için yardıma erişmelerini engelleyen bir engel görevi görüyor." diye konuştu.

Bu zorlukları etkili bir şekilde ele almak ve bağımlılık tedavisinde cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için bağımlılığı çevreleyen köklü damgalamaya meydan okunması gerektiğini vurgulayan Koçoğlu, "Bunu sadece ahlaki bir başarısızlıktan ziyade bir sağlık sorunu olarak kabul etmemiz hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Madde bağımlılığı, küresel çapta son 10 yılda kayda değer artış gösterdi

Yeşilay Uluslararası İşbirlikleri Müdürü Sedef Erçetin Gençosmanoğlu da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle yapılan etkinlikteki konuşmasında, madde bağımlısı kadınlara yönelik kamu sağlığı politikalarında sürdürülebilirlik konusuna değindi.

Gençosmanoğlu, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) verilerini paylaşarak, uyuşturucu kullanımının son 10 yılda kayda değer bir artışla önemli bir küresel sorun haline geldiğine işaret etti.

Uyuşturucu kullanımının geleneksel kalıplarının değiştiğine değinen Gençosmanoğlu, madde bağımlılığının özellikle Kuzey Amerika gibi bölgelerde yaşayan kadınlar arasındaki yaygınlığına vurgu yaptı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı ise Türkiye'de geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremde özellikle kadınların büyük zarar gördüğünü vurguladı.

Sarı, deprem sonrası yaşanan sorunlar nedeniyle, bazı kadınlarda, eşlerinde veya çocuklarında madde bağımlılığına daha sık rastlandığı, bu kişilerin KADEM'in açtığı destek merkezlerinde tedavi edildiği bilgisini paylaştı.

"Aşırı doz opioid kullanımı sonucu çok fazla kadın akıl sağlığı sorunları yaşıyor"

ABD'de özellikle opioid bağımlılığıyla ilgili büyük sorun yaşandığına değinen Harvard Tıp Fakültesi'nde öğretim görevlisi Emily Hennesy, ABD'de, yaklaşık 10 yıllık bir süreçte bağımlı ergenlerin yüzden 70'inden daha azının uyuşturucu tedavisi alabildiğini belirtti.

Hennesy, "Her ne kadar kadınların uyuşturucu kullanımına bulaşma olasılığı daha düşük olsa da uyuşturucu kullandıklarında enfeksiyon oranını erkeklere göre daha hızlı artırıyorlar. Bu da madde kullanımı açısından daha ciddi sonuçlar doğurabiliyor." dedi.

Ayrıca, aşırı doz opioid kullanımı sonucu çok fazla kadının akıl sağlığı sorunları yaşadığına dikkati çeken ABD'li akademisyen, uyuşturucu madde bağımlılığının göçmen çocuklarda çok yüksek oranda olduğunu, ancak, aileye utanç getirmemek için bunu sakladıklarını, dolayısıyla bu konuda veri toplamanın zor olduğunu kaydetti.

ABD'li sivil toplum kuruluşu Amity Foundaiton'ın Hizmetler Direktörü Juana Ochoa da ABD'de, özellikle pek çok göçmen genç kız ve kadının uyuşturucu madde kullanımına bağlı zihinsel sorunlar yaşadığını, bunların büyük çoğunluğunun işsiz olduğunu ve sağlık sigortasına sahip olmadıkları için yeterli tedaviyi göremediklerini kaydetti.