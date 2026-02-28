Bağımlılıkla Mücadele Toplumsal Sorumluluk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağımlılıkla Mücadele Toplumsal Sorumluluk

Bağımlılıkla Mücadele Toplumsal Sorumluluk
28.02.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay, bağımlılıkla mücadelenin bireysel değil toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Yeşilay Zonguldak Şube Başkanı Nail Altuntaş, bağımlılıkla mücadelenin bireysel olduğu kadar toplumsal sorumluluk olduğunu bildirdi.

Altuntaş, yaptığı yazılı açıklamada, bağımlılıkların yalnızca bireyin yaşamını değil ailesini, çevresini ve toplumu etkilediği, tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının insan özgürlüğünü kısıtlayan unsurlar olduğunu kaydetti.

Bu yılın Yeşilay tarafından "Bağımsızlık Yılı" ilan edildiğini anımsatan Altuntaş, gerçek bağımsızlığın zararlı alışkanlıklardan uzak, sağlıklı ve bilinçli yaşam sürmekle mümkün olduğunu anlattı.

Altuntaş, bağımlılığın sadece bireyi değil, toplumun dokusunu etkilediğine dikkati çekerek, şube olarak 2025'de 110 eğitim ve farkındalık faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Okullarda öğrencilerle, üniversitelerde gençlerle ve kamu kurumlarında çalışanlarla bağımlılık risklerine karşı bilinçlendirme çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Altuntaş, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) başta olmak üzere çeşitli kurumlarda verdiğimiz farkındalık eğitimleriyle çalışanlarımıza bağımlılıklara karşı güçlendirme fırsatı sunduk. Bu faaliyetler, yalnızca sayıdan ibaret değildir. Her bir eğitim, her bir seminer, bir hayatı, bir aileyi, bir toplumu bağımlılığın karanlığından çıkarma çabasıdır."

Altuntaş, 2026 Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında kentteki okullarda farkındalık etkinlikleri, camilerde bilgilendirme programları, halka açık Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tanıtımları, üniversitede panel, satranç turnuvası, huzurevi ziyareti, seramik kursu ve şehrin farklı noktalarında bilgilendirme stantları kurulmasının planlandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağımlılıkla Mücadele Toplumsal Sorumluluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
CHP’li Belediye Başkanı’ndan Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
Kuşadası’nda “ağlayan gelinler“ çiçek açmaya başladı Kuşadası'nda "ağlayan gelinler" çiçek açmaya başladı
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber

15:42
6 ülke hedef oldu İşte İran füzesinin Katar’a düştüğü an
6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
15:20
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
14:30
ANKA’nın İncirlik’teki canlı yayına jet soruşturma
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 16:56:43. #7.13#
SON DAKİKA: Bağımlılıkla Mücadele Toplumsal Sorumluluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.