Bağımlılıkları Önleme Raporu Tanıtıldı

17.04.2026 21:14
KBÜ tarafından hazırlanan rapor, bağımlılıkları önleme politikalarını ve önerilerini sunuyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan "Bağımlılıkları Önleme Kamu Politikası Raporu" tanıtıldı.

KBÜ Safranbolu Kampüsü Taş Bina'da düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, KAPGEM'in 14. politika raporunu tanıttıklarını söyledi.

KAPGEM'in, önemli ve gündemde olan çalışmaları kamu politikası haline getirerek öneriler sunmaya devam ettiğini belirten Kırışık, "Bugün de gündemimizde son derece önemli bir yer tutan bağımlılıkları önleme politika raporu ile karşınızdayız. Uzun süredir yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda raporumuzu son haline getirdik." dedi.

Politika raporunun, gündemdeki konular nedeniyle önemli bir döneme denk geldiğini anlatan Kırışık, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef son derece üzücü hadiseler yaşadık. Hem Şanlıurfa'da hem Kahramanmaraş'ta yaşanan okul baskınları ve katliamlar, hakikaten bize dikkatimizi bağımlılıklara çevirmeyi, gençlerin hayatına etki edecek çözümler üretmeyi, kamu politikaları geliştirmeyi tavsiye etmektedir. O nedenle bu raporun ülkemiz açısından, gençlerimiz açısından çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Elbette hem Şanlıurfa'da hem Kahramanmaraş'ta yaşanan bu üzücü hadiselerin temelinde anlam boşluğu, kayıtsızlık, topluma yabancılaşma, pasif izleyici konumunda kalma durumları son derece etkili bir rol oynuyor."

Oyun bağımlılığı ve diğer bağımlılık türlerinin de şiddetin, katliamların yolunu döşeyen taşlar olarak ön plana çıktığını dile getiren Kırışık, bu nedenle, bağımlılıkları önlemek, kişiyi topluma kazandırmak, kişinin anlamsızlık ve topluma yabancılaşma duygusunu ortadan kaldırmak için aktif ve üretici bir rol üstlenen kamu politikası hazırlama zorunlulukları bulunduğunu söyledi.

Kırışık, bugüne kadar KAPGEM bünyesinde yapılan çalışmalarda, mücadele yerine önleyici politikaları önceleyen, tavsiye eden ve buna yönelik politika geliştiren bir rol üstlendiklerini belirtti.

Çocukları, gençleri, yetişkinleri, yaşlıları ve bütün toplumu toplumsal hayata sağlıklı şekilde dahil edecek bir politika raporu önerdiklerini vurgulayan Kırışık, şunları kaydetti:

"Ahmet Yesevi hazretlerine atfedilen çok önemli bir söz var, bu sözünde diyor ki 'Dersine eğilmiş çocuk, aşını pişiren kadın, tarlasını süren çiftçi, işiyle uğraşan zanaatkar kötülük düşünmeye vakit bulamaz.' İşte burada bağımlılıkların ana sebebi boşluk duygusu olarak ya da kişinin anlamlı bir işte çalışmaması olarak niteleyeceğimiz bir durumu ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu tür problemlerle mücadele noktasında gençlerimize buradan önerdiğimiz politika modelinin son derece büyük faydalar sağlayacağını düşünüyoruz."

Toplantı, Dr. Öğr. Üyesi Şeydanur Tezcan Özer'in sunumunun ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

