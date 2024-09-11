Güncel Fermanlar Sergisi Tokyo'da

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Bağımsız Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "Güncel Fermanlar" sergisinin ilk gösterimi Tokyo Yunus Emre Enstitüsü Sanat Galerisi'nde yapılacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 1-28 Ekim'de Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle gerçekleşecek sergide, 16 sanatçının 30'a yakın eseri yer alacak.

Küratörlüğünü Hülya Yazıcı ile Erhan Lanpir'in üstlendiği sergi, Türk kültürü ve dilinin ortak bazı özelliklerinin hala kullanımda olduğu 6 ülkede sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sergide Ahmet Özel, Bahar Kocaman, Berna Erkün, Erhan Lanpir, Murat İrtem, Hülya Yazıcı, Sabahat Çıkıntaş, Meryem Arıcan, Figen Batı, Seyit Mehmet Buçukoğlu, Hasan Aktaş, Mustafa Şanlı, Özgün Şahin, Fatma Yıldız, Ruşen Eşref Yılmaz ve Gözde Atlas'ın eserleri görülebilecek.

Yurt dışındaki gösterimlerinin ardından serginin geniş sanatçı katılımıyla İstanbul ve Ankara'da da sanatseverlerle buluşması hedefleniyor.