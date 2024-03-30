Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon\'da seçim çalışmasını tamamladı

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, seçim çalışmasını memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kalabalık bir yürüyüş ve miting ile tamamladı. Baş, "Duyduğumuza oy veriyoruz, okuduğumuza oy veriyoruz ama yaşadığımıza oy vermiyoruz" diyerek, vatandaşları, yaşadıkları sıkıntılara ve beklentilerine göre oy vermeye çağırdı.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, seçim çalışmalarında son gününü, memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesine ayırdı.
BTP lideri, partisinin Akçaabat Belediye Başkan Adayı Samet Ayvaz ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayının da katılımıyla kalabalık bir grup eşliğinde ilçede yürüyüş yaptı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yürüyüş, meydanda oynanan horonla birlikte tam bir şenlik havasına büründü.
BTP lideri Hüseyin Baş da Akçaabatlılarla birlikte horon oynadı.
"DUYDUĞUNUZA DEĞİL YAŞADIĞINIZA OY VERİN"
Akçaabat'ta vatandaşlara seslenen Hüseyin Baş, "17 bin lira asgari ücretle geçiniliyor mu Akçaabat'ta? Hayır. Peki Akçaabat'ta geçinilmiyor da Türkiye'nin başka bir yerinde geçiniliyor mu? Yok. Bu durumu yaşıyorsun, ondan sonra senin önüne kocaman bir pankart asıyorlar; uçuyoruz! Önüne kocaman bir pankart asıyorlar; uzaydayız! Öyle sloganlar atıyorlar ki sen de diyorsun ki herhalde uçuyoruz! Sonra gidip yine aynı yerlere oy veriyorsun. Duyduğumuza oy veriyoruz, okuduğumuza oy veriyoruz ama yaşadığımıza oy vermiyoruz. Cepte para yok, yaşadığımıza oy vermiyoruz" dedi.
"SAMET KARDEŞİM SİZE EMANETTİR"
Konuşmasının sonunda BTP adaylarına destek isteyen Hüseyin Baş, "Biz Akçaabat'a hizmet etmek istiyoruz. Dolayısıyla, Samet kardeşim size emanettir. Samet çok cevval adamdır, sözünün eri adamdır. Ben arkasındayım, şahidim. Bir de kafasına silah daya bir lira hırsızlık yaptıramazsınız. Ömer Turan başkanım Trabzon Büyükşehir'de size emanettir. Bir adam düşünün bütün hayatını etrafına, çevresine, sevdiklerine hizmet etmeye adamış olsun. İşte o adam Ömer başkandır. O'nu iyi tanıyın. Hepinize buraya kadar iştirak ettiğiniz için teker teker teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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