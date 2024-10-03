Bagjan Oktabr İstanbul'da Konser Verdi - Son Dakika
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Bagjan Oktabr İstanbul'da Konser Verdi

Kazak çellist Bagjan Oktabr, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde müzikseverlerle buluştu.

03.10.2024 11:46
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Kazakistan'ın tanınmış müzisyenlerinden, çellist Bagjan Oktabr, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu.

Oktabr, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzikle iç içe olan bir aileden geldiğini belirterek, babaannesinin soprano, babasının da Kazakistan'da ünlü bir şarkıcı olduğunu söyledi.

Kız kardeşinin kendisine besteler hazırladığını belirten genç müzisyen, üniversite yıllarında Türk dizilerini çok izlediğini ve diziler aracılığıyla Türkçe öğrendiğini anlattı.

Bagjan Oktabr, Türk dizi müziklerinin en sevdiği müziklerden olduğuna işaret ederek, "İlk Instagram videomu 2016'da çekmiştim. O zamanlar 'Kara Sevda' dizisini izliyordum. Çok seviyordum ve müziklerini çaldım. Sonra Toygar Işıklı ile biraz konuştuk ve videolarımı kendi sosyal medya hesabında paylaştı. O dönemden itibaren tüm Toygar Işıklı müziklerini çaldım." dedi.

Türk seyircilerinin kendisine gösterdiği ilgiden çok memnun olduğunu vurgulayan başarılı çellist, " Türkiye'den gelen güzel yorumlar çok hoşuma gidiyor. Instagram'a, YouTube'a video attığımda Türkiye'den izleyiciler uzun uzun yorumlar atıyor. Çok seviniyorum. Başka ülkelerden dinleyiciler ise kalp, emoji atıyor." diye konuştu.

Genç müzisyen, geçen sezon Türkiye'de 16 konser verdiğini aktararak, yakın zamanda açık havada da bir konser vermek istediğini kaydetti.

İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde konser verdiği için memnuniyetini dile getiren Oktabr, " AKM'de konser vermek benim en büyük hayalimdi. Kültür Yolu Festivali sayesinde buradayım. Çok mutlu, çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Türk dizilerinden yola çıkarak hazırladığı "Ruh Terapisi" konser programıyla ve sosyal medya hesabında yayınladığı İstanbul'un tarihi yerlerinde çektiği müzikal videolarla Türkiye'de ün kazanan Oktabr, konsere "Titanik" filminin müziği "My Heart Will Go On" ile başladı.

"Aşk-ı Memnu", "Kara Sevda", "Yalı Çapkını" ve "Yaprak Dökümü"nün de aralarında olduğu birçok dizi ve filmin müziklerini yorumlayan çellist, Kazakistan'ın halk müziklerinden çeşitli eserlere de repertuvarında yer verdi.

Sanatseverler, dansçıların da eşlik ettiği konsere yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bagjan Oktabr İstanbul'da Konser Verdi - Son Dakika

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