Bağlantı Hatası: Zorbalığa Dikkat Çeken Film

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Akran zorbalığını ve dijital dünyanın zorbalık üzerindeki etkisini ele alan "Bağlantı Hatası" filmi, 28 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Ömer Faruk Sorak, Benhür Güzeler ve Berkin Kaya'nın ortak yapımcılığında çekilen filmin başrollerini Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci ve Fatih Berk Şahin paylaşıyor.

Yapımı Böcek Films ve B&G Film'e ait olan yapımın, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta otururken, senaryosuna Ali Kobanbay imza attı.

Film, okulda zorbalığa uğrayan gençlerin, yaşanan duruma dijital dünyada karşılık vermesiyle olayların başka yöne evrilmesini ve zorbalıkla mücadeleyi konu ediyor.

"Savaşların sebebini bile buna bağlıyorum"

Filme ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulunan yapımcı Ömer Faruk Sorak, kendi kızının da akran zorbalığı yüzünden lisede okul değiştirdiğini belirterek, bu durumla alakalı mutlaka bir şey yapılması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Sorak, Türkiye'de yaşanan kadın cinayetleri ve hayvanlara uygulanan şiddet gibi olayların kökeninde de aile içi ilişkilerin etkili olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Bizim çok basit gördüğümüz, çocukların okulda birbirine yapmış olduğu bu zorbalığı, gelip geçici, gençlik ateşinden kaynaklı bir şey olarak görmek doğru değil. Çünkü kişiliklerin şekillendiği dönem, o dönem ve o dönemde nasıl şekillendiyse kişilikler, ileride de o karakterde insanlar haline geliyorlar. Akran zorbalığı sadece bizim ülkemizin değil, dünyanın meselesi aslında. Bizim için belki de çoktan yapılması gerekli, geç kalmış bir projeydi."

Filmi büyük ticari kaygılarla yapmadıklarına işaret eden Sorak, "Bugüne kadar hep ne yaparsak 'Seyirci koltuğunda olsaydık, bu filmi izlerdik.' dediğimiz işler yaptık. Sinema filmi öyle ya da böyle bir eğlence aracı olarak görülse de bir de topluma ayna tutan bir yanı var. Ben çocuklardan yana bir film yaptığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yapımcı Sorak, zorbalık meselesine dikkati çekmeyi misyon edindiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yüz yüze bir şey demeye ya da bir şey yapmaya cesaret edemeyen çocukların sosyal medya aracılığıyla birbirlerine çok kalıcı travmalar yaratacak boyutta şiddet uyguladıkları gerçeği ile hareketle bakarsanız örneği çok fazla. Bizim filmimizde oynayan oyuncu arkadaşlarımız, onların çocukları, bizim kendi geçmişimiz, dünyada gördüğümüz örnekler neredeyse 'Dünyanın ortak meselesi buymuş.' dedirtecek kadar ciddi. Savaşların sebebini bile buna bağlıyorum. Biz aslında gençlerin ortak problemi olan bir yaraya parmak bastık diye düşünüyorum. Bu film bittiğinde, bir kişinin bile en azından kalbinde, yaptığının zorbalık olduğunun farkına vardıran bir duygu yaratabilirsek ve ondan vazgeçirtebilirsek ne mutlu bize."

Filmle beraber "Bunun Adı Zorbalık" kampanyasını da başlattıklarına değinen Sorak, toplumun ortak meselesi olarak gördükleri konular hakkında topluma ayna tutmanın, sinemacıların bir görevi olduğunu dile getirdi.

"Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir film"

Filmin oyuncularından Şebnem Schaefer ise filmde zorbalık yapan bir anneyi canlandırdığını ifade ederek, "Anne rolünde olmak benim için de bir farklılıktı ve beni o da cezbetti diyebilirim. Ben çocukların yaşadıklarını anlayabiliyordum. Empati kurdum. Çünkü ben de zamanında okulda Almanya'da iki kez okul değiştirmek zorunda kaldım." diye konuştu.

Schaefer, çocukluk ve ilk gençlik yıllarında yaşanan zorbalıkların ileriye dönük travmalara sebep olabileceğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada sosyal sorumluluk projesi olması büyük bir değer katıyor. Herkes kendinden bir pay çıkartarak bir katkı sağlamak istedi. Bu ekiple çalışmak büyük bir keyifti. Yönetmenimiz Gökçen Usta'dan tutun bütün ekip çok disiplinliydi. Herkes işini çok güzel yaptı. Filmi izleyenler bazı şeylerin zorbalık olduğunun farkına varacak bence. Bazen çocuklar eve geliyor, 'Anne, arkadaşım bana bunu yaptı' diyor. Anne babalar 'Siz çocuksunuz, normaldir bunlar.' diyebiliyor. Bunun aslında zorbalık olduğunun farkına varılması ve önlem alınması lazım. Bu film bence farkındalık yaratacaktır. Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir film olacağını, herkese de bir katkı sağlayacağımızı düşünüyorum."

"Bağlantı Hatası" filmi hakkında

Filmin oyuncu kadrosunda Utku Coşkun, Çağdaş Onur Öztürk, Oğulcan Çiftçioğlu, Ali Barkın, Bensu Uğur, Derinsu Sorak, Arda Adil Görgen, Doğa Özüm, Deniz Ali Cankorur, Şebnem Schaefer, Ayşe Melike Çerçi, Gökhan Ünal, Volkan Çolpan, Doris Hofer, Seyhan Öz, Kubilay Tunçer ve Murat Serezli yer alıyor.

Akran zorbalığını ve genel olarak zorbalığın aile ilişkileri, okul hayatı ve dijital dünyayla nasıl iç içe geçtiğini işleyen film, "Zorbalık okulda değil, ailede başlar" mottosuyla izleyicide farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Özel bir okulda zorbalıkla karşı karşıya kalan bir grup genç, sosyal medya aracılığıyla adalet arayışına çıkar. Ancak dijital dünyada kazandıkları zafer gerçek dünyada ağır bedellerle sonuçlanır. Sosyal medya, akran zorbalığı, kuşak çatışması, kimlik arayışı ve güç dengelerinin ön planda olduğu lise hikayesi anlatılıyor."