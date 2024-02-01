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Bağlar Belediyesi, eski Siverek Caddesi'nde temizlik çalışması yürüttü - Son Dakika
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Bağlar Belediyesi, eski Siverek Caddesi'nde temizlik çalışması yürüttü

Bağlar Belediyesi, eski Siverek Caddesi\'nde temizlik çalışması yürüttü

Bağlar Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından eski Siverek Caddesi'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Açıklamaya göre, çalışmaların amacı vatandaşların daha hijyenik bir ortamda yaşamasını sağlamak ve ilçenin güzel bir görünüme kavuşmasını sağlamaktır. Ekipler, temizlik araçlarıyla birlikte çalışmalarını sürdürmektedir.

01.02.2024 12:21
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Bağlar Belediyesi, eski Siverek Caddesi'nde temizlik çalışması yürüttü.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğünce vatandaşların daha hijyenik bir ortamda yaşaması ve ilçenin güzel bir görünüme kavuşması için yapılan temizlik çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, eski Siverek Caddesi'nde temizlik araçları eşliğinde çalışma yaptı.

Kaynak: AA

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