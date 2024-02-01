Bağlar Belediyesi, eski Siverek Caddesi\'nde temizlik çalışması yürüttü

Belediye binasında müdürden vatandaşa ahlaksız teklif: 4 gece yetmez, çok pahalıya geliyorsun

Antalya'nın Aksu Belediyesi'nde görevli bir bürokratın binasını yıkmamak için yabancı uyruklu bir kadınla ahlaksız teklif pazarlığı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Videoda şahsın "4 gece yetmez, sen çok pahalıya geliyorsun. Ben onların evini yıktım ama seni böyle idare edeceğiz" ifadelerini kullandığı duyulurken, ifşa olan video sonrası Aksu Belediyesi'nden yapılan açıklamada söz konusu personelle ilişiğin kesildiği duyuruldu.