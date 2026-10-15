Bahadır Özgür, soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçundan Bahadır Özgür için gözaltı kararı alındı. Özgür, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Bahadır Özgür, "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçundan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Özgür hakkında "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçundan gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Özgür, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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