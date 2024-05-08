Bahamalar, Filistin'i Devlet Olarak Tanıdığını Duyurdu - Son Dakika
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Bahamalar, Filistin'i Devlet Olarak Tanıdığını Duyurdu

Bahamalar, Filistin\'i Devlet Olarak Tanıdığını Duyurdu

Bahamalar Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilerin siyasi statülerini özgürce belirleme ve ekonomik, sosyal, kültürel gelişimlerini serbestçe sürdürme hakkını desteklediğini açıkladı. Bahamalar, iki devletli çözümü destekleyerek resmen Filistin'i devlet olarak tanıdığını duyurdu. Barbados ve Jamaika da daha önce Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı.

08.05.2024 09:21
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Bahamalar, Filistin'i resmen devlet olarak tanımaya karar verdiğini duyurdu.

Bahamalar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin "Filistinlilerin siyasi statülerini özgürce belirleme ve ekonomik, sosyal, kültürel gelişimlerini serbestçe sürdürme hakkını desteklediği" ifade edildi.

Açıklamada, Bahamalar'ın iki devletli çözümü desteklediği ve resmen Filistin'i devlet olarak tanıdığı belirtildi.

Barbados ve Jamaika da nisanda Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı.

Kaynak: AA

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