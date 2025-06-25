Bahar Aksu Davasında Mütaala Yeniden Hazırlanacak - Son Dakika
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Bahar Aksu Davasında Mütaala Yeniden Hazırlanacak

25.06.2025 16:48
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Şişli'de Bahar Aksu'nun cinayetinde sanıkların yargılandığı davada mütalaa yeniden hazırlanacak.

Şişli'de, Bahar Aksu'nun silahla vurularak öldürülmesine ilişkin eski eşinin de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, mütalaanın yeniden hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Rüstem Elibol, Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada tarafların avukatları ile ölen Bahar Aksu'nun ailesi de hazır bulundu.

Söz alan cumhuriyet savcısı, mütalaanın yeniden hazırlanması için dosyanın tarafına gönderilmesini talep etti.

Müşteki avukatları, tüm sanıklar hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Tutuklu sanık Rüstem Elibol, savunmasında pişman olduğunu dile getirdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, mütalaanın yeniden hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.

Duruşma öncesi davaya ilişkin Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) adına açıklama yapan avukat Sinem Ermiş, maktul Bahar Aksu'nun faillerinin yalnız olmadığını, Rüstem Elibol'un suçuna ortak 3 sanığın daha bulunduğunu söyledi.

Sanıkların cinayetten günler önce keşif yaptığını, olayın tasarlanmış kadın cinayeti olduğunu ifade eden Ermiş, KADEM olarak Bahar Aksu davasının sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 34 yaşındaki Bahar Aksu'nun 5 Mayıs'ta silahla vurularak öldürülmesine ilişkin eski eşi Rüstem Elibol ile Samet Salman, Aziz Başkan ve Semih Yapar'ın tutuklandığı kaydediliyor.

İddianamede, olaya ilişkin elde edilen görüntülerde, sanık Rüstem Elibol'un yerde hareketsiz halde yatan Aksu'ya silahla ateş etmeye devam ettiği esnada silahının tutukluk yaptığı belirtiliyor.

Bunun üzerine "doldur boşalt" diye tabir edilen hareketi yaparak silahını tekrar dolduran Elibol'un Aksu'ya ateş etmeye devam ettiği aktarılan iddianamede, Elibol'un olayın ardından koşarak uzaklaştığı, diğer şüpheliler Samet Salman, Aziz Başkan ve Semih Yapar'ın da geldikleri araca binip kaçtıkları anlatılıyor.

İddianamede, Elibol ile diğer sanıkların bir süre sonra yakalandıkları, yapılan çalışmalarda Elibol ile Aksu'nun 2019 yılında evlenip 2022'de boşandıkları bilgisine yer veriliyor.

Taraflar 2022 yılında boşansalar da Rüstem Elibol'un Aksu'ya karşı tehdit teşkil eden eylemlerini sürdürdüğü ifade edilen iddianamede, eski eşinin kendisine ulaşamaması için Çanakkale'den ayrılan Aksu'nun önce annesinin yanına Edirne'ye, bir süre sonra da İstanbul'a taşındığı aktarılıyor.

İddianamede, sanıkların olaydan önce 2 Mayıs'ta Çanakkale'den İstanbul'a gelerek keşif yaptıkları ve geceyi bir otelde geçirdikleri kaydedilerek, olaydan önce de Aksu'nun ev ve iş yeri arasındaki güzergahını belirledikleri, önceden yapmış oldukları hazırlığa göre her birinin rolünün olayda belli olduğu kaydediliyor.

Sanıkların başından itibaren "kaçırmak amacıyla hareket ettiklerini" söyleseler de asıl amaçlarının Aksu'yu öldürmek olduğu vurgulanan iddianamede, Aksu'nun kaçırılarak tekrar Rüstem Elibol ile birlikte yaşaması yönünde ikna edilmek istendiği iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, Elibol'un başından itibaren maktulü öldürme kastıyla hareket ettiği ifadelerine yer veriliyor.

Ceza istemleri

İddianamede, sanık Rüstem Elibol'un "tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme" ve "beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapsi isteniyor.

Rüstem Elibol'un, ayrıca "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, diğer şüpheliler Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar'ın ise "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" ve "birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahar Aksu Davasında Mütaala Yeniden Hazırlanacak - Son Dakika

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