Bahar Aksu'nun Cenazesi Ailesine Teslim Edildi - Son Dakika
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Bahar Aksu'nun Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Bahar Aksu, eski eşi tarafından öldürüldü, cenazesi ailesine verildi, protestolar düzenlendi.

05.05.2025 21:34
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Şişli'de, zorla araca bindirilmek istendiği sırada eski eşi tarafından silahla öldürülen Bahar Aksu'nun cenazesi, ailesine teslim edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde eski eşi R.E. (37) ve arkadaşı S.S. (35) tarafından 17 LT 343 plakalı araca zorla bindirilerek kaçırılmak istendiği sırada silahla vurularak öldürülen Bahar Aksu'nun (34) cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Aksu'nun cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenazenin defnedilmek üzere Edirne'ye götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan, Şişli Halaskargazi Caddesi'nde toplanan aralarında çok sayıda kadının bulunduğu bir grup, Bahar Aksu'nun öldürülmesini protesto etti.

Olayın gerçekleştiği Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'ne kadar yürüyen gruptakiler, çeşitli sloganlar attı.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Olay

Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde Bahar Aksu işe gittiği sırada eski eşi R.E. ve arkadaşı S.S. tarafından 17 LT 343 plakalı araca zorla bindirilerek kaçırılmak istenmiş, R.E. araca binmemek için direnen eski eşini silahla vurarak ağır yaralamıştı.

Şüpheli R.E, olay yerinden yaya olarak kaçarken, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Söz konusu aracı kullanan S.S'nin yanı sıra yanında bulunan S.Y. (33) ile A.B. (44) Silivri'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, Bahar Aksu ile şüpheli R.E'nin 2019 yılında evlendikten sonra 2022'de boşandıklarını, müşterek çocuklarının olmadığını, 2020 yılında maktulün şüpheli hakkında "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından iki ayrı müracaat kaydının olduğunu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığını tespit etmişti.

Şüpheli R.E. de polis ekiplerince araçla kaçarken trafikte yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kadın, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahar Aksu'nun Cenazesi Ailesine Teslim Edildi - Son Dakika

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