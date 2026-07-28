Bahar Feyzan’ın "mastürbasyon" çıkışı olay oldu - Son Dakika
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Bahar Feyzan’ın "mastürbasyon" çıkışı olay oldu

Bahar Feyzan’ın "mastürbasyon" çıkışı olay oldu
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Özgür Özel’in kurduğu Yeni Parti için muhalif gazetecilerin dile getirdiği "Saray'da panik var, oylar yüzde 49'a ulaştı" iddialarına gazeteci Bahar Feyzan’dan tepki geldi. Timur Soykan ve benzer söylemlerde bulunan isimleri eleştiren Feyzan, "Yani bir sol mastürbasyon bitmiyor. Gerçekçilik sıfır, sandık gelince sonuç ortada" ifadeleriyle abartılı analizlerin muhalif seçmene kötülük olduğunu vurguladı.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel’in Yeni Parti’yi kurması siyasette kartların yeniden karılmasına yol açtı. Ancak Yeni Parti etrafında şekillenen "yüzde 49 oy oranları" ve " Saray'ın uykuları kaçıyor" söylemleri muhalif kanatta yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gazeteci Bahar Feyzan, gazeteci Timur Soykan ve benzer açıklamalarda bulunan muhalif isimlere sert tepki gösterdi.

"SARAY'IN UYKULARI KAÇIYOR" İDDİALARINA TEPKİ

CHP'deki görevden uzaklaştırılma ve bölünme sürecinin ardından Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ve partisinin oy potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Timur Soykan, geçtiğimiz günlerde bu yeni hareket nedeniyle "Sarayın uykularının kaçtığını" iddia etmişti. Geçmiş dönemde Kemal Kılıçdaroğlu için de sıklıkla dile getirilen bu tarz abartılı manşetlere gazeteci Bahar Feyzan’dan sert yanıt geldi.

"GERÇEKÇİLİK SIFIR, AYAKLAR YERE BASMIYOR"

Kendi YouTube kanalında süreç üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Bahar Feyzan, sol kesimin sürekli aynı sloganları tekrarlayarak muhalif seçmeni yanıltığını ifade etti. Sandıklar açıldığında bu hayali tabloların çöktüğünü belirten Feyzan, şu ifadeleri kullandı: "Bakın; Timur Soykan... Sadece Timur Soykan değil, o kadar çok var ki... 'Yeni kurulan partinin oy potansiyelinin yüzde 49'lara çıktığı görülüyor, cumhurbaşkanlığı anketinde Özel, Erdoğan'ı geçiyor, bütün bunlar Saray'da panik havasına neden oluyor, iktidarın uykuları kaçıyor...' Ya yapmayın bunu ya! Gerçekten muhalif seçmene de bir kötülük. Gerçekten kötülük..."

"SOL MASTÜRBASYON BİTMİYOR"

Gerçeklerden uzak analizlerin muhalif seçmende yapay bir beklenti oluşturduğuna vurgu yapan Feyzan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yani bir sol mastürbasyon bitmiyor. 'Biz var ya öf, uçuyoruz, kaçıyoruz, geliyoruz, eziyoruz!' Sandıklar geliyor, sonuç ortada. Gerçekçilik var mı? Sıfır. Ayaklar yere basıyor mu? Asla. İnsanlar da inanıyor tabii onları izleyince. Neden? Çünkü propagandanın alıcısı çok."

Timur Soykan, Bahar Feyzan, Özgür Özel, Güncel, Saray, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahar Feyzan’ın 'mastürbasyon' çıkışı olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • M. Ercan TÜZER M. Ercan TÜZER:
    Çok doğru konuşmuş! 5 3 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Süper bir değerlendirme. Tebrikler 4 3 Yanıtla
  • Murat Aslan Murat Aslan:
    Çok doğru söylemiş.. yeni Parti'nin alacağı oy 35lik rakı boyu kadar ancak... Halkın adamı Kemal Kılıçdaroğlu 3 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Sol kesimi rahatlatıp oy vermeye gidecek olan kişileri de sandığa gitmemelerini sağlıyorlar. Tam tersi diğer taraf için gitmeyecek olanları sandığa gönderiyorlar. Millet yatalak dedesini nenesini götürüyor. 0 0 Yanıtla
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