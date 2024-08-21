Bahçeli, DEM Parti milletvekillerinin maaşlarının kesilerek şehit ailelerine aktarılmasını önerdi - Son Dakika
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Bahçeli, DEM Parti milletvekillerinin maaşlarının kesilerek şehit ailelerine aktarılmasını önerdi

Bahçeli, DEM Parti milletvekillerinin maaşlarının kesilerek şehit ailelerine aktarılmasını önerdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti milletvekillerinin maaşlarının ve partiye yapılan Hazine yardımlarının kesilerek şehit ailelerine aktarılmasını önerdi. Bahçeli ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması ya da kapatılması gerektiğini belirtti.

21.08.2024 17:38
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(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "DEM Parti milletvekillerinin maaşları ile partiye yapılan Hazine yardımlarının kesilerek şehit ailelerine aktarılması, Anayasa Mahkemesi statüsünün, üye yapısının, yargılama usullerinin radikal şekilde ele alınarak yeniden yapılandırılması ya da mahkemenin kapatılması" önerisinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, şunları kaydetti:

" PKK'nın milis unsuru olan DEM'in TBMM'de 57 milletvekili bulunmaktadır. Bu milletvekillerin devlet hazinesine yıllık maliyeti 116 milyon 280 bin liradır. Ayrıca DEM'in 171 milletvekili danışmanın hazineden aldığı yıllık maaş 133 milyon 380 bin lira, 10 grup danışmanının yıllık maaş külfeti 8 milyon 400 bin lira, 30 büro personelinin aldığı yıllık maaş da 23 milyon 400 bin liradır. Daha vahimi de DEM'in 2024 yılında hazineden aldığı yardım miktarının yaklaşık 658 milyon lira olmasıdır. Bu kapsamda terör ve bölücülük odağı DEM'in düşman olduğu devletten 2024 yılında alacağı toplam parasal büyüklük yaklaşık 940 milyon liradır. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olduğu düşünüldüğünde neredeyse 76 bin emeklimizin hakkı terör örgütüne adeta kurşun, silah ve bomba parası olarak hibe edilmektedir."

Gelişmeler karşısında ilk önerim, 57 DEM milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır. İkinci önerim, teröre yardım ve yataklık yapan, somut delillerle suçu sabit görülen sözde milletvekillerinin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak bu haşaratların acilen mahkemeye çıkarılmasıdır. Üçüncü önerim, yeni anayasa sürecinde, Anayasa Mahkemesi statüsünün, üye yapısının, yargılama usullerinin radikal şekilde ele alınarak yeniden yapılandırılması ya da bu mahkemenin kapatılmasıdır. Dördüncü önerim de, TBMM Genel Kurulu'nda anlam ve ahlaki bağlayıcılığını temelden kaybeden kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeni baştan çizilmesidir.

Emeklilerimizi ve ekonomik gelişmeleri çarpıtıp istismar eden tatlı su kurnazlarının, sinsi fırsatçıların, DEM'lenmiş CHP'nin ve marjinal yedeklerinin bu ibretlik gerçekler karşısında vereceği hiçbir cevap yoktur. Bölücülere ve dolaylı şekilde teröristlere aktarılan hazine kaynağımızın derhal kesilmesi, devlete ve millete ihanet eden kenelerin ayıklanması hiçbir şekilde ertelenemez bir mecburiyet ve mükellefiyettir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'yla birlikte bu görevi omuzlamaya muktedirdir."

Kaynak: ANKA

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