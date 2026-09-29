Bahçeli hükümetin olayın üzerine kararlılıkla gitmesinden memnun oldu

Bahçeli hükümetin olayın üzerine kararlılıkla gitmesinden memnun olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçeli, hükümetin olayın üzerine kararlılıkla gitmesinden memnuniyet duyduklarını ve alınan kararları desteklediklerini belirtti. Bu yönüyle Cumhurbaşkanı ve hükümetin arkasında olduklarını ifade etti.
Bahçeli: "Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız"
Kaynak: AA
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