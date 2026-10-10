Bahçeli, iki bakan hakkındaki fon iddialarında hukuki sonuç beklenmesini istedi - Son Dakika
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Bahçeli, iki bakan hakkındaki fon iddialarında hukuki sonuç beklenmesini istedi

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Bahçeli, iki bakan hakkındaki fon iddialarında hukuki sonuç beklenmesini istedi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon krizi iddialarında iki bakan hakkında hukuki sonuç alınmadan suçlama yapılmasının yanlış olduğunu söyledi. Bahçeli, sabır isteyerek bu tür suçlamaların siyasete ihanet ve insanlığa saygısızlık olduğunu belirtti.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen gelişmelerde iki bakan hakkındaki iddialara ilişkin, "Henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapıyor. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır. Bakanlarımızı daha hiç sonuç almadan böyle bir suçlamayı yapmak siyasete ihanettir, insanlığa saygısızlıktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 24. Dönem Açılış Töreni'ne katıldı.

Tören öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen gelişmelerde iki bakan hakkındaki iddiaların sorulması üzerine, "Bu konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre, birçok siyasi anlayış farkı taşıyan insanlar değişik yorumlar yapmakta ve henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapıyor. Kendi tarafında da herkesi suçlamayı bir siyasi maharet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır. Aksi takdirde bu anlaşmazlık siyaseti gerginleştirir, siyaset dilini ağırlaştırır, iftira, yalan ve dolana çok büyük fırsat tanır" yanıtını verdi. Bahçeli şöyle konuştu:

"Bu anlaşmazlık siyaseti gerginleştirir, siyaset dilini ağırlaştırır, iftira, yalan ve dolana çok büyük fırsat tanır. Onun için bu toplumda yaşayan insanlar olarak devletimize, yargımıza, değerli araştırmacı arkadaşlarımıza ve Türkiye'de konular üzerinde çalışma yapan başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli mensupları olmak üzere her türlü araştırmayı yapmaya da adım atmak suretiyle sonuçlandırmalarında yarar vardır. Bakanlarımızı daha hiç sonuç almadan böyle bir suçlamayı yapmak veya bunların içlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak hattızatında siyasete ihanettir, insanlığa saygısızlıktır. Bu memlekete hizmet edecek olan insanları da her türlü suçlamayla takdirden uzak tutmaktır.

Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülecek insandır. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır. O da ayrı bir konudur. Onun için biraz sabırla beklemekte fayda var. Siyasilerin de ve özellikle de televizyonlarımızda konuşmacı bulunan insanlarımızın dünyanın ve Türkiye'nin çok önemli konularının bulunduğu bir ortamda iki konuya veyahut bir konuya Türkiye'yi kilitlemeleri de doğru değildir. Ondan da vazgeçmelerini tavsiye ederiz. Meclis faaliyettedir. Yargı faaliyettedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayaktadır. İnşallah sonuç da hayırlara vesile olacaktır."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇALIŞMALARI ÇOK SAĞLIKLI YÜRÜMEKTEDİR"

Terörsüz Türkiye sürecinin bundan sonraki aşamalarına ve Meclis'te kurulması gündeme gelen komisyona ilişkin soruyu yanıtlayan Bahçeli, çalışmaların sağlıklı yürüdüğünü ve Türkiye'nin önemli mesafeler katettiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sürecin sahibi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür. Bu politikanın da uygulama alanları bellidir. Yürütme, yasama ve yargıdır. Onları da dikkate alarak çalışmalar hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Türkiye'yi yeniden çıkmaza sokabilecek, toplumu kışkırtarak ayrışmaya ve çatışmaya sürükleyebilecek yanlış ifadelerden ve davranışlardan uzak durulması gerektiğini kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Meclis'te komisyonlar teşekkül etmiştir. Yasa çok yüksek bir oranda kabul görerek uygulamaya geçmiştir. Şimdi o yasa çerçevesinde bazı kurumların oluşturulması ve faaliyetine başlaması gelmektedir. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir. Onun için herkes, bu ülkeyi seven her insan kardeşlik ruhuyla hareket etmeli. Yasanın öngörmüş olduğu kurumlar kurulmalı ve herkese de bu manada sorumluluk istiyorlarsa o sorumluluğu da vermek lazımdır. Bunlardan bir tanesi de Barış Sürecinde Siyasallaşma Koordinatörlüğü, İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır. O sıfatı da ona vermek suretiyle olayları tamamen feshetmek, silahları bırakmak, devlete isyan etmek ve siyaseten şiddet kullanmaktan 27 Şubat 2025'te, 27 Şubat 2026 tarihinde yapmış olduğu tutarlı ve değerli açıklamalarını kabul ederek, toplum olarak tam destekle Türkiye Cumhuriyeti'nin bu politikasına devam etmelerini sağlamak lazımdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız da, bu konuda Meclisimizle de müştereken düşünceler geliştirerek çok önemli bir kararlılık içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İnşallah Türkiye terörden arınmış, bölgede lider ülke konumuna gelmiş ve huzur içinde, kardeşlik içinde yaşayacak bir toplulukla kardeşlik ruhuyla Türkiye'yi ayağa kaldırmak ve hedefe koşturmak için gerekli çabayı göstermek hepimizin görevidir. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak sözümüz sözdür. Ne söylemişsek arkasındayız. Geri dönüşümüz de yoktur. Bunu da herkesin bilmesi lazımdır."

CUMHURİYET'İN 103. YILI İÇİN HAZIRLANAN MARŞI DEĞERLENDİRDİ

Bahçeli, talimatıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan ve Terörsüz Türkiye ile milli birlik ve kardeşlik vurgularını içeren marşa ilişkin soruya da yanıt verdi. Bahçeli, "Ekim ayı Cumhuriyet'e girişimimizin, Cumhuriyet'in gelişmesine katkı sağlandığı bir dönemdir. Marş da güzel olmuştur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yazanı, bestecileri de kutluyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da bütün Türkiye'de bu marşla Cumhuriyet'i kutlayacağımız inancıyla hepinize tekrar başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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