Bahçeli: Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzu rekabete tutuşturmak Türk tarihine ihanettir - Son Dakika
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Bahçeli: Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzu rekabete tutuşturmak Türk tarihine ihanettir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'u rekabete tutuşturmanın Türk tarihine ihanet olduğunu belirterek, Türk milletinin iradesinin hak edenlere Osmanlı'nın şamarını indireceğini söyledi. Bahçeli, ayrıca CHP'nin Türk tarihine bakışını eleştirerek, bölücülüğün CHP'nin siyasetine sinmiş olduğunu ifade etti.

27.08.2024 15:16
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(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzu rekabete tutuşturmak, Türk tarihinin iki şerefli sayfasını karalamak, Muş ile Afyonkarahisar arasına nifak saçmak şerefli, sorumlu ve vicdanlı bir tavır değildir. Dün içimize fitne sokmaya çalışan tekfurlara, Türk milletini yok etmeye kararlı güçlere nasıl cevap verilmişse, bugün de bu büyük milletin iradesinin yeniden şahlanarak hak edenlere Osmanlı'nın şamarını indireceği muhakkaktır" dedi.

Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 953, Büyük Taarruz'un ve 30 Ağustos Başkomutanlık Muharebesi Zaferi'nin 102. yıl dönümleriyle dolayısıyla  yazılı açıklama yaptı. Bahçeli'nin açıklaması özetle şöyle:

"Ağustos ayı, birbiriyle iç içe geçen, birbirine eklemlenen, varoluş onurumuzu belgeleyen, farklı zamanlarda tezahür eden tarihi başarılarımızı tescilleyip istikbalin yol haritasını temin eden zaferler ayıdır. Tarih bir bütün olup herhangi bir dönemine dudak büküp bir başka dönemini sivriltmek takdiri ve tasvibi mümkün olmayan zafiyettir. Özellikle tarihten husumet çıkarmanın, tarihi şahsiyet ve vakıalar arasında kategorik ayrımcılık yapmanın çok tehlikeli sonuçları doğacaktır. Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzu rekabete tutuşturmak, Türk tarihinin iki şerefli sayfasını karalamak, Muş ile Afyonkarahisar arasına nifak saçmak şerefli, sorumlu ve vicdanlı bir tavır değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri ile birlikte candaş, yandaş ve fondaş zillet medyası deyim yerindeyse zıvanadan çıkmış, hezeyandan hezeyana sürüklenmeye başlamışlardır. Cumhuru ve Cumhuriyet'i ayrıştırma partisine dönüşen CHP'nin Türk tarihine bakışı haçlı emellerinin bakışıyla neredeyse bire bir aynıdır. Hacı Bektaşi Veli'yi anma törenlerinde etnik ve mezhebi bölücülüğü DEM'lenerek kamçılayan CHP'nin aynı tutumu 26 Ağustos münasebetiyle ve daha da ilerleterek sergilemesi utanç duyulacak bir rezalettir. Bölücülük CHP'nin siyasetine iyice sinmiş ve sirayet etmiştir. Esasen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eserlerine, emanetlerine ve erdemli mücadelesine hakaretamiz davranan, bunun da ötesinde savaş açan karanlık odağın hamisi bugünkü CHP yönetimidir.

Tarihimizi karıştırmak ve yaşanmış hadiseleri saptırmak ancak ve ancak güncellenmiş Bizans senaryosu, Türk ve İslam düşmanlarının alçak kurgusu olarak adlandırılacaktır. DEM'lenen CHP'nin siyasi pozu ve pozisyonu yüksek düzeyli tehdittir. Gelişmelerin başkaca bir izah ve ifade tarzı maalesef çok zordur. CHP ve DEM'lenen ortakları için tarihi zaferlerimiz yük olarak değerlendirilmekte, bu yüzden tahribine niyet edilmektedir. Türk milleti elde ettiği zaferleri kanının son damlasına, alın terinin son zerresine kadar hak etmiş muzaffer bir millettir. Bu nedenle hem tarih yapmış hem de tarih yazmıştır.

Dün içimize fitne sokmaya çalışan tekfurlara, Türk milletini yok etmeye kararlı güçlere nasıl cevap verilmişse, bugün de bu büyük milletin iradesinin yeniden şahlanarak hak edenlere Osmanlı'nın şamarını indireceği muhakkaktır. Türkiye Cumhuriyeti yaşayacak, Türk ve Türkiye Yüzyılının destanı yazılacak, Türk vatanı sonsuza kadar var olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümünde büyük ecdadımız Sultan Alparslan'ı ve cesur neferlerini; Büyük Taarruz'un ve 30 Ağustos Zaferi'nin 102'üncü yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi saygıyla, şükranla, rahmetle anıyorum."

Kaynak: ANKA

Devlet Bahçeli, Malazgirt, Osmanlı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli: Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzu rekabete tutuşturmak Türk tarihine ihanettir - Son Dakika

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