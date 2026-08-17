Bahçeli: Terörsüz Türkiye devlet politikasıdır - Son Dakika
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Bahçeli: Terörsüz Türkiye devlet politikasıdır

Bahçeli: Terörsüz Türkiye devlet politikasıdır
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin devlet politikası olduğunu belirterek, milletin büyük çoğunluğunun bu süreci desteklediğini söyledi. Kanunun af düzenlemesi olmadığını vurgulayan Bahçeli, şehit ve gazilerin hatıralarına en küçük bir leke sürülmediğini ifade etti.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecinin devlet politikası olduğunu vurgulayarak, "Vatan, millet, bayrak ve tüm mukaddes değerler uğruna toprağa düşmüş aziz şehit ve gazilerimiz ile onların muhterem ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmemiştir" dedi. Bahçeli, "Milletimizin kahir ekseriyeti 'Terörsüz Türkiye'nin yanında duruyor, terörün bütün unsur ve handikaplarıyla gündemimizden tamamen çıkmasını istiyor" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Türkgün gazetesine değerlendirmelerde bulundu. "Terörsüz Türkiye"nin bir devlet politikası olduğunu, TBMM'de kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" ile önemli bir aşamaya geçildiğini söyleyen Bahçeli, "Kanunun 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmiş olması, 'Terörsüz Türkiye'ye, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeye yönelik güçlü iradeyi ve kapsamlı mutabakatı göstermektedir" dedi.

"MİLLETİMİZ 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN YANINDA DURUYOR"

Bahçeli, süreçte başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş olmak üzere destek veren siyasi partilere, milletvekillerine, kişi ve kurumlara teşekkür ederek, sürecin "bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı ve inşallah topyekun milletimizin eseri" olacağını söyledi.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Milletimizin kahir ekseriyeti 'Terörsüz Türkiye'nin yanında duruyor, terörün bütün unsur ve handikaplarıyla gündemimizden tamamen çıkmasını istiyor. Terörün zehirli havasının siyasi iklimimizden temizlenmesini, ayrık otlarının güven ve huzur toprağımızdan sökülüp atılmasını diliyor. Demokrasi, hukuk devleti, refah ve güven ikliminin pekişerek hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızı kuşatmasını ve kucaklamasını arzu ediyor. Bölgemizde istikrarsızlık ve kaos üretenlerle terörizm, şiddet, vandalizm ve bunlar sayesinde var olanların ve onlarla aynı safta duranların ise kaybetmesini, ülkemizin ve milletimizin üzerinden elini çekmesini bekliyor. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde vatan, millet, bayrak ve tüm mukaddes değerler uğruna toprağa düşmüş aziz şehit ve gazilerimiz ile onların muhterem ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmemiştir. Vurgulamak isterim ki bu aşamaya onlar sayesinde, onların kutlu mücadelelerinin sonucunda gelinmiştir. Bununla beraber Gazi ordumuzun ve fedakar milletimizin dünden bugüne terörle mücadele hafızası, azmi ve iradesi bütün aşamalarıyla sahiplenilmiştir. Gizli kapaklı herhangi bir pazarlık, vatandaşlarımızın bilgisi dışında bir yol söz konusu olmamıştır. Sürecin hassasiyetine uygun bir üslupla, sabırla, akılla, vatan, millet sevgisiyle ve kardeşliğin kavileştirilmesine olan güçlü inanç ve iradeyle hareket edilmiştir."

"KANUN BİR AF DÜZENLEMESİ DEĞİL"

"Şüphesiz fitne fesat çıkarmak, iftira ile gelişmeleri enfekte etmek isteyen dahili ve harici karanlık odaklar olacaktır" diyen Bahçeli, "Provokasyonlara karşı aziz milletimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Süreci karalamak ve çarpıtmak isteyenlere fırsat vermeyecek, emperyalizmin taşeronlarının kışkırtıcı hamlelerine, onların içerideki sözcülerine imkan tanımayacağız" uyarında bulundu.

Devlet Bahçeli, çıkarılan kanunun bir af düzenlemesi olmadığını savunarak, "Kanun mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleri ile kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını koruyacak, suçun vasfına, mahkumiyet kararına veya ceza sorumluluğuna ilişkin herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bu yönüyle Kanun, hukuki niteliği itibarıyla ceza adalet sistemi ile infaz hukukuna ilişkin sınırlı ve koşullu bir kanuni düzenleme niteliği taşımaktadır" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bahçeli: Terörsüz Türkiye devlet politikasıdır - Son Dakika

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