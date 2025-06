Bahçeli: Terörsüz Türkiye, ebedi bayram olacak

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli kaderimizin sevk ve idaresi dağlardan veya mağaralardan değil başkent Ankara'dan, Cumhuriyet'in kurucu ilke, esas ve itibarıyla temin edilecektir. Ülkemizin yakaladığı altın fırsat kaçırılmamalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. "Allah'a şükrediyorum ki, yeniden kurban ibadetini yapmaya ve bu ibadetin mükafatı olan kurban bayramına nail ve vasıl olduk" diyen Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Türkiye'nin yeni bir yüzyılın kulvarında iddia ve iradeyle ilerlediğini belirten Bahçeli, "Bu ilerleyişin başarı ve istikrarı, dahası lider ülke ve süper güç zirvesine tırmanılması aziz milletimizin ortak çabasına ve onurlu varlığına bağlıdır. Terörsüz Türkiye bu süreçte tarihi kazanım olacaktır. Her yöremizin, her insanımızın her günü bayram olarak yaşaması, kucaklaşma ve kaynaşmanın taçlanması insan haysiyetinin ve inanç hakkının gereğidir. Bayramlar, barışmanın ve bağışlamanın, aynı zamanda kalıcı anlayış ve ahlaki bağlanmanın muazzez ve muhterem dönemleridir" dedi.

"Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ebedi bayram olacak"

"Terörsüz Türkiye'nin Türk milletinin ebedi bayram olacağının" altını çizen Bahçeli, "Emperyalizmin kuklalarına, bozguncu mihraklara, karikatürleşmiş söylemlere, ezbere dayalı hamasi tekrarlara, karanlık niyet ve hain emellere Türkiye Yüzyılında yer yoktur. Milli kaderimizin sevk ve idaresi dağlardan veya mağaralardan değil başkent Ankara'dan, Cumhuriyet'in kurucu ilke, esas ve itibarıyla temin edilecektir. Ülkemizin yakaladığı altın fırsat kaçırılmamalıdır. Bu kapsamda hepimizin ve herkesin hanesine tarihi sorumluluklar düşmektedir. Usul ve üslup kazalarına meydan vermeden, açık ve şeffaf biçimde, dayatma ve saklı gündemleri dışlayarak ülkemize ve ülkülerimize şuurla sahip çıkılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Yeni yüzyılın muhteşem gücü Türkiye ve Türk milleti olacak"

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türk milleti büyük bir ailedir. Bu ailenin hiçbir şerefli mensubu ötekileştirilmemiş, hor ve hakir görülmemiştir. Kanlı ve kanunsuz silah ve hedeflerin aradan çekilip çıkarılmasıyla yeni yüzyılın muhteşem gücü Türkiye ve Türk milleti olacaktır. Dilerim ki, ihtiyacımız olan dirliğe, isteyip hedeflediğimiz birlik ve beraberliğe bayram günleri münasebetiyle ulaşır, bu kutlu dönem hatırına erişmiş oluruz.

Gerek parti olarak, gerekse de ittifakımızın ruh ve duruşuyla, sorunlarından tamamıyla arınmış, büyüyen, kudretle yükselen Türkiye için çalışıyor, çabalıyor, geceyiz gündüze katıyoruz.

Bayramda Allah rızası için kurbanlarımızı keseceğiz; ama vatanımızı ikiye kesmeye, insanımızı doğramaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz.

Vacip olan ibadetimizi yapmak için kurban vereceğiz; ama millet varlığını kurban etmeye yeltenenlere müsamaha etmeyeceğiz. Haysiyetlerini rafa kaldırmış, milli ve insani değerlerini zihinlerinin mahzenine kapatmış seviyesizlere Türkiye'yi ve Türk milletini kurban ettirmeyeceğiz.

Bin yıllık kardeşlik hukukuna kurulan komploların, vatan ve millet varlığına düzenlenen saldırıların, Türkiye'nin geleceğine gösterilen tahammülsüzlüklerin ilanihaye etkisiz kalabilmesi için başkaca bir seçeneğimiz olmadığı aşikardır. Bu duygularla tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan sağlık, saadet ve selamet dolu yıllar diliyorum."