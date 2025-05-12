Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti - Son Dakika
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Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti

Bahçeli\'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye edilen bir tablo dikkat çekti. Tabloda Bahçeli'nin, aralarında Donald Trump, Emmnuel Macron, Vladimir Putin, Beşar Esad ve Binyamin Netanyahu'nun yer aldığı isimleri satranç oynarken mat ettiği görüldü.

12.05.2025 21:00
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Partisinin genel merkezinde sık sık misafir ağırlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye zaman zaman ilginç hediyeler veriliyor. İçlerinden en dikkat çekeni ise Bahçeli'ye verilen son hediye oldu.

BAHÇELİ, LİDERLERLE AYNI MASADA

MHP lideri Bahçeli'ye ilginç bir tablo hediye edildi. Siyah beyaz çizilen tabloda Bahçeli'nin bir masada oturduğu, karşısında ise ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olduğu görüldü.

HEPSİNİ SATRANÇTA MAT ETTİ

Tabloda, Bahçeli'nin karşısındaki liderleri satrançta mat etmesi dikkat çekti. Satrançta yenilen liderlerin üzgün halleri tabloda yer aldı.

Binyamin Netanyahu, Devlet Bahçeli, Vladimir Putin, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • sus ceo:
    Tüm liderleri mat etmeyi bırakın, adam asker katillerine boyun eğdi. Koskoca Türkiye Cumhuriyetini teröristlerle pazarlık masasına oturtan adam olarak tarihin tozlu raflarında yerini alacak. 33 13 Yanıtla
  • Murat Avci:
    evet evet hepsini yıktı geçti.. 24 9 Yanıtla
  • 123123As:
    Komik valla akşam akşam gulduruyor puskevit reis 18 9 Yanıtla
  • Dadaş Ahmet:
    Komedi :) 16 7 Yanıtla
  • Mustafa Soğancı:
    RESİMDE OLMAYAN BİRİNİ DE MAT ETMİŞ OLMASIN 14 5 Yanıtla
  • sus ceo:
    Asker katiline teşekkür eden ve pazarlık masasına oturanı sadece teröristler muhatap alır. Bu adam benim için bitmiştir. 13 6 Yanıtla
  • poyraz can:
    mat olan sen olcan az kaldı 7 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    idam neden kaldırıldı 5 1 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Netenyahuya şunu gösterseler çok güler bu fotoya 3 0 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    bir tablo da ben hediye edecegim bebek katiline 9 taş oyununda yenilirken 0 0 Yanıtla
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