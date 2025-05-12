Partisinin genel merkezinde sık sık misafir ağırlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye zaman zaman ilginç hediyeler veriliyor. İçlerinden en dikkat çekeni ise Bahçeli'ye verilen son hediye oldu.
MHP lideri Bahçeli'ye ilginç bir tablo hediye edildi. Siyah beyaz çizilen tabloda Bahçeli'nin bir masada oturduğu, karşısında ise ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olduğu görüldü.
Tabloda, Bahçeli'nin karşısındaki liderleri satrançta mat etmesi dikkat çekti. Satrançta yenilen liderlerin üzgün halleri tabloda yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti - Son Dakika
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