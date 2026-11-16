Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz'a "tiyatro" dedikleri iddia edilen 2 meclis üyesine dava

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimine "tiyatro" dedikleri iddia edilen, olay tarihinde CHP'li olup sonrasında Yeni Parti'ye geçen meclis üyeleri Gencay Özcan ve Nazife Aktaş hakkında dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır "müşteki", olay tarihinde Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi Gencay Özcan ve CHP Meclis 1. Başkanvekili Nazife Aktaş ise "sanık" olarak yer aldı.

Sanıkların Bahçelievler Belediyesi Meclisi'ndeki toplantıda 15 Temmuz şehitlerini anmadıkları, darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadelerini kullanmaları üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede sanıkların ifadesine yer verildi.

Sanıklardan Özcan, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aktaş'ın söz konusu toplantıya başkanlık yaptığını beyan etti.

Bu sırada AK Parti Grup Başkanvekili'nin Aktaş'a baskı yaparak "15 Temmuz'u niye anmıyorsun?" şeklinde birden fazla sözlü müdahalede bulunduğunu iddia eden Özcan, Aktaş'ın "Bütün şehitleri rahmetle andığını" söylediğini aktardı.

Sanık Özcan, Aktaş'ın konuyu kapatmasına rağmen sözlü sataşmaların devam ettiğini, bunun üzerine Aktaş'ın "Şov yapma, tribüne oynama, tiyatro yapma burada." şeklinde sözler söylediğini ancak bunların tamamen AK Parti ile MHP Grup Başkanvekillerine hitaben yapıldığını savunarak, suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Nazife Aktaş ise olay günü toplantıyı yürüttüğü esnada Gencay Özcan'ın konuşmasını gerçekleştirdiğini, sonrasında "15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onlar bizim kahramanlarımız. Şehitlerimiz, siyaset üstüdür. Her siyasi görüşten insan o gece meydanlardaydı." şeklinde konuşma yaptığını kaydetti.

Daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili'nin kendisine yönelik "15 Temmuz'u niye anmıyorsun?" şeklinde sözler sarf etmesi üzerine "Tüm şehitleri rahmetle andığını ve saygı duyduğunu" söylediğini iddia eden Aktaş, başkanvekilinin şahsına yönelik konuşmasının devam ettiğini anlattı.

Aktaş, bu kişinin kendisine hitaben "Şov yapma, tribüne oynama, tiyatro yapma burada." dediğini ifade ederek, "tiyatro" sözünün 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne yönelik söylemediğini savundu.

İddianamede sanıklar Özcan ve Aktaş hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına" karar verilmesi talep edildi.

İddianame, Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanması bekleniyor.